Bologna, donna ustionata e priva di sensi in strada scoperta da una passante: è gravissima

E' giallo alla periferia di Bologna : una donna con gravi ustioni su tutto il corpo e priva di sensi è stata soccorsa da 118 e polizia all'alba in via Marchioni, zona Barca. Portata d'urgenza all'ospedale Maggiore, è stata trasferita al Centro Ustionati del Bufalini di Cesena, in condizioni giudicate molto critiche. Cosa le sia successo non è stato chiarito e l'identità è ancora sconosciuta: si tratterebbe di una donna adulta ma non anziana, dalla pelle chiara, che indossava abiti andati bruciati, senza scarpe.Nei pressi del luogo dove è stata trovata, in un giardinetto, ma in un tratto pavimentato con cemento, non sono stati trovati effetti personali, né tracce che possano fare capire la dinamica dell'accaduto. A dare l'allarme è stata, verso le 6.30, una passante.