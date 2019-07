Una persona è morta in un incendio scoppiato in mattinata in una palazzina a Minerbio, nel Bolognese. Si tratterebbe, dalle prime informazioni, di un uomo di 64 anni che abitava nell'appartamento nel quale sono divampate le fiamme, che avrebbero avuto un'origine accidentale. Oltre alla vittima almeno una persona è rimasta intossicata per il fumo. Sul posto, in via Roma, sono impegnati Vigili del Fuoco e Carabinieri.

Sabato 6 Luglio 2019, 13:17 - Ultimo aggiornamento: 06-07-2019 14:04

