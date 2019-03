Domenica 31 Marzo 2019, 13:34 - Ultimo aggiornamento: 31-03-2019 13:48

Un altro caso di molestie. Un romeno di 35 anni è stato arrestato a Bologna dalla polizia per aver molestato su un autobus una 15enne spagnola. È successo ieri sera intorno alle 20 in via Saffi e l'uomo adesso è in carcere con l'accusa di violenza sessuale.Lo straniero, ubriaco, si è avvicinato alla giovane cercando di attirare la sua attenzione e poi l'ha molestata. Lei ha gridato, l'autista ha chiuso le porte del bus e altri passeggeri hanno chiamato la oolizia che è arrivata e ha bloccato l'uomo, dopo aver ricostruito la dinamica dei fatti.