Un uomo di 93 anni avrebbe ucciso la moglie 91enne, gravemente malata, poi si è buttato dalla finestra al terzo piano. È successo intorno alle 6.30 a Bologna, in via Montefiorino, zona stadio. L'anziano avrebbe lasciato un biglietto in cui chiede scusa per il gesto. È precipitato su un marciapiede, davanti all'ingresso di un supermercato. Sul posto, la Polizia.



Alla base del gesto ci sarebbe la disperazione per non essere più in grado di accudire la moglie malata. Secondo le prime ricostruzioni, la donna è stata colpita a morte con un corpo contundente. Sul posto, la polizia, la scientifica e la polizia municipale.

Martedì 27 Novembre 2018, 09:53 - Ultimo aggiornamento: 27-11-2018 10:32

