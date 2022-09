Bologna choc, ragazza di 17 anni violentata ai Giardini Margherita: «Aggredita da un coetaneo»

Choc a Bologna dove una ragazza di 17 anni sarebbe stata violentata all'interno dei Giardini Margherita, grande parco pubblico a ridosso del centro del capoluogo emiliano-romagnolo. Indagini sono in corso, da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile, su un'aggressione a sfondo sessuale, avvenuta ieri sera intorno a mezzanotte ai danni della minorenne.

Pare che la giovane fosse sola, in quel momento e che l'aggressione sia avvenuta ad opera di un altro giovane, forse suo coetaneo. Non è chiaro se i due si conoscessero e si stanno ricostruendo i contorni della delicata vicenda. A dare l'allarme sarebbe stato un passante che ha assistito alla scena e la giovane è stata soccorsa e portata dal 118 all'ospedale Maggiore in condizioni di media gravità, per essere visitata.