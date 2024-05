Stazione di Bologna, manifestazione pro-Palestina occupa i binari: ripresa la circolazione dei treni dopo un'ora

Sono alcune centinaia i giovani manifestanti per la Palestina che stanno occupando i binari della Stazione Centrale di Bologna. A quanto si è appreso l'occupazione riguarda i binari che vanno dal primo al sesto. A seguito della presenza sulla sede ferroviaria è stata sospesa la circolazione, per motivi di sicurezza, sulla linea tradizionale. La linea Alta Velocità, che scorre dalla stazione sotterranea, invece, non ha subito interruzioni.

Il corteo

Sono partiti in corteo, dopo essersi dati appuntamento in Piazza XX Settembre, dietro lo striscione con scritto «Stop Genocide.

Caos treni

«Sul Nodo di Bologna, la circolazione ferroviaria è tornata regolare in prossimità di Bologna Centrale Superficie dopo la presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari che ha comportato l’obbligo di arresto di tutti i treni». Lo comunica Rfi in merito all'occupazione di alcuni binari della stazione di Bologna da parte dei manifestanti pro Palestina. «Effetti sulla mobilità ferroviaria: 5 treni Alta Velocità con rallentamenti compresi fra 20 e 95 minuti, 5 Intercity con rallentamenti fino a 30 minuti, 30 Regionali con rallentamenti compresi fra 20 e 95 minuti, 11 regionali cancellati e 3 limitati».