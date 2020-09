Escursionista inciampa, batte la testa su una pietra e muore sul sentiero davanti agli amici

Ultimo aggiornamento: 17:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Escursione fatale a, in località Rio Sacro, sui monti Sibillini nelle Marche. Un uomo si trovava in compagnia di tre amici quando è inciampato, ha battuto la testa contro una pietra ed è morto.Sul posto gli operatori dell'emergenza sanitaria del 118, il Soccorso alpino e i carabinieri forestali. In un primo momento era stato allertato anche l'elisoccorso, il cui intervento, purtroppo, non è stata più necessario perchè il cuore dell'uomo, di circa 60 anni, aveva già smesso di battere.