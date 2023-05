Bomba d'acqua sull'Irpinia, morto uomo trascinato dalla piena con l'auto

Una bomba d'acqua si è abbattuta nel primo pomeriggio sul territorio del comune di Forino, in provincia di Avellino, in particolare nella frazione Celzi dove si registrano forti allagamenti.

E' stato ritrovato il cadavere di un uomo 45enne trascinato dal fiume d'acqua mentre era a bordo della sua auto.

#Avellino #maltempo. Forti piogge in Irpinia, squadre #vigilidelfuoco impegnate in soccorsi per allagamenti: più interessate le zone di Forino, Celzi e Montoro [#25maggio 17:15] pic.twitter.com/siEE444h7S

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 25, 2023