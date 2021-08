Bomba d'acqua a Sora, città allagata e annullato il concerto di Anna Tatangelo

Annullato il concerto di Anna Tatangelo. Il violento temporale che oggi pomeriggio si è abbattuto sulla città di Sora e sui paesi limitrofi ha provocato pesanti disagi ed allagamenti. Anche lo stadio Tomei in via Sferracavallo, dove si sarebbe dovuta esibire la cantante Sorana in occasione dei festeggiamenti di San Rocco, sì è completamente allagato sia all’interno che nel piazzale antistante. purtroppo si tratta di un problema noto e che si verifica ormai da tanti anni. Ogni qualvolta che piove, il parcheggio viene sommerso dall’acqua ma nonostante si tratti di una questione conosciuta non si fa nulla per risolverla e questi sono i risultati.

La cantante era già in città quando è stata presa la decisione in sinergia con il comitato organizzatore. Il campo era sommerso da diversi centimetri d’acqua ed era impraticabile. Anche per motivi di sicurezza quindi è stato deciso di annullare l’evento attesissimo in città ma anche in tutta la provincia. Tanti i biglietti venduti e forte la delusione per i fans della bella cantante.

Nelle prossime ore il comitato farà sapere se e come rimborsare il costo dei biglietti o se eventualmente verrà decisa un’altra data. Allagamenti si sono registrati in diverse zone della città, in particolare in via Trecce nel complesso residenziale dove sorgono le cooperative, in zona Pontrinio e sulla tangenziale Schito Colle D’Arte.