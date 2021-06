Roma, bomba nell'auto del dirigente dei Parchi: «Denunciò i giardinieri»

Denunciò i giardinieri comunali che in orario di servizio andavano a lavorare nelle ville private e quelli che usavano le auto di servizio impropriamente e ieri nella sua auto, Marco Andrea Doria, presidente per la riqualificazione dei parchi e delle ville storiche di Roma, ha trovato un ordigno rudimentale che poteva esplodere. «La miccia era stata accesa ma poi si è spenta. Menomale che non è esplosa». Il dirigente si guarda intorno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati