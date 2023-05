Roma, bomba carta nello spogliatoio al match di calcio amatoriale: 3 feriti. Il mister Cugini: «Assurdo, i giocatori sono terrorizzati»

Dopo una partita amatoriale di calcio tre calciatori sono rimasti feriti dallo scoppio di una bomba carta. L'episodio è avvenuto ieri sera in un campetto di via della Capanna Murata, in zona Casilino, a Roma. Le squadre che si sono affrontate sono il Roma Soccer Club e l'A.S.D. Seasport Iannaccone & Assoc. Sono 4 le persone coinvolte, di cui 3 feriti gravi.

Cosa è successo

La partita tra la Roma Club Soccer e l'A.S.D. Seasport Iannaccone & Assoc. è finita 4-1 per la seconda squadra citata. Il match era la finale di London cup valido per la Coppa clausura 2023, giocata in campo neutro. La formazione della Iannaccone ha festeggiato la vittoria sul campo, dopodiché i giocatori sono rientrati nello spogliatoio: «I nostri avversari - spiega il mister della Iannaccone Alessio Cugini - hanno aspettato finchè non hanno aperto la porta e lanciato una bomba carta all'interno». Mister Cugini spiega che: «Ci sono stati 10-20 secondo in cui non si vedeva e sentiva niente all'intero dello spogliatoio per via dell'esplosione della bomba carta: sono entrati, ci hanno assolito e poi sono scappati».



Le ferite

Le schegge dell'ordigno hanno colpito una donna e feriti tre uomini: il primo è stato colpito al centro petto e al braccio, un altro all'occhio destro e l'arto superiore.L'ultimo - meno grave - è stato colpito alla schiena. I giocatori che hanno riportato ferite più serie sono stati trasportati in codice giallo al Policlinico Tor Vergata e all'ospedale di Frascati con abrasioni sul corpo. Per il terzo non è stato necessario il trasferimento al pronto soccorso. La situazione al momento resta delicata: le ferite dei calciatori potrebbero essere permamenti. Sull'episodio indagano gli agenti del commissariato Casilino. Da sottolineare che le forze dell'ordine sono subite intervenute così come lo staff medico e i soccorsi.

«No alla violenza»

Il mister Alessio Cugini lancia un messaggio contro episodio del genere: «Quello che è successo è assurdo. Per lo sport amatoriale è assurdo. Si tratta di una brutta pagina del calcio. C'era anche una donna e questa cosa la troviamo irrispettosa. Noi non abbiamo mancato di rispetto: abbiamo festeggiato tra di noi senza provocazioni. I ragazzi feriti sono giovani e dovranno essere lontano dai campi da gioco per un bel po'. Siamo in attesa di novità. I giocatori al momento sono terrotizzati».