«Ho una bomba in auto»: paura in autostrada. Casello resta chiuso due ore

«Ho un ordigno in auto»: casello di Villesse chiuso sia in entrata sia in uscita sulla A34 (Villesse – Gorizia) all’altezza dell’allacciamento con la A4 (Trieste – Venezia) per un allarme bomba.

Bomba in autostrada: cosa è successo L’allarme è scattato poco prima delle 10.30 quando un’auto in transito da Gorizia si è fermata nella pista di esazione di Villesse. L’uomo alla guida, dopo aver preso il biglietto, è sceso dal veicolo e ha avvertito il personale di Autovie di avere un ordigno nell’auto. Subito sono state allertate le forze dell’ordine che sono immediatamente giunte sul posto per le verifiche del caso, mentre il personale di Autovie ha provveduto a chiudere le piste.



Alla fine non è stata trovata alcuna bomba e il casello è stato riaperto alle 12.10. L'automobilista, un cittadino romeno di 36 anni, è stato preso in cura dai servizi sociali. Ultimo aggiornamento: 22:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA