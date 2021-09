Bonus bebè e maternità anche agli extracomunitari stagionali: la decisione della Corte europea

Anche gli extracomunitari presenti regolarmente in Italia con un permesso di soggiorno di breve durata hanno diritto al bonus bebè e all’assegno di maternità. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia europea. Finora invece l’Inps, in base alle attuali norme, riconosceva i sussidi agli extracomunitari regolari soggiornanti in Italia da almeno 5 anni, rigettando le domande di chi non aveva il requisito della lunga permanenza.

