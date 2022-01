Bonus monopattino e mezzi green, al via le richieste a partire dal 13 aprile 2022

Il nuovo bonus mobilità sostenibile potrà essere richiesto presto. Sono infatti pronte le regole per fruire del credito d'imposta previsto per chi ha sostenuto spese per l'acquisto di mezzi e servizi di mobilità a zero emissioni e ha rottamato un vecchio veicolo di categoria M1.

Un provvedimento firmato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate definisce i criteri e le modalità di fruizione dell'agevolazione prevista dal Dl Rilancio e, approva il modello di comunicazione che i contribuenti dovranno trasmettere alle Entrate a partire dal 13 aprile e fino al 13 maggio 2022.

Il bonus è un credito d'imposta, nella misura massima di 750 euro, riconosciuto a chi, dal primo agosto 2020 al 31 dicembre 2020, ha sostenuto spese per l'acquisto di biciclette, monopattini elettrici, e-bike, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione (sharing) o sostenibile.