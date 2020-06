Bonus vacanze, come richiederlo e come utilizzarlo: app in arrivo a metà giugno

Bonus vacanze: è stato messo a disposizione attraverso il decreto rilancio per aiutare le famiglie colpite economicamente dall'emergenza coronavirus e per aiutare le strutture turistiche in crisi per l'epidemia.

Quando si può utilizzare e dove: il periodo è compreso tra il primo luglio e il 31 dicembre 2020 e l'80% si potrà spendere nelle strutture aderenti, il restante 20% sarò scaricabile dall'Irpef nella dichiarazione dei redditi 2021. Il bonus è utilizzabile in una sola volta e non è frazionabile.

Quanto vale. Per i single ammonterà a 150 euro, per due persone 300 euro e 500 per le famiglie da tre componenti in su. Le strutture riceveranno il rimborso dello sconto effettuato sotto forma di credito di imposta.

Come aderire: serve un Isee aggiornato che non deve superare i 40mila euro, un'identità digitale (Spid) e la registrazione su un'app che verrà lanciata a metà giugno dal ministero compentente, registrerà i dati del beneficiario e genererà un Qr Code per usufruire del bonus.



Le polemiche. «Il Bonus vacanze deve essere esteso a tutti: via il tetto Isee, spendiamo integralmente i 2 miliardi che sono previsti in dl rilancio - chiede Faraone, senatore IV - La ragione è semplice: si tratta di una misura a vantaggio delle imprese turistiche italiane , non di un sussidio solo per redditi bassi. Italia Viva presenterà un emendamento in Rilancio per estendere il bonus a tutti coloro che ne faranno richiesta». Altri malumori sorgono per l'esclusione di chi aveva previsto di andare in ferie a giugno. «Già la stagione è ridotta - dice Patrizio Bertin, presidente di Ascom Padova - e dunque eliminare giugno, soprattutto per le famiglie con bambini piccoli, non va certo nella direzione di aiutare il turismo».

Ultimo aggiornamento: 18:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA