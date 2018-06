Boom di segnalazioni per consumo di droghe: aumentate del 40 per cento in 2 anni

Allarme per il consumo di droga. Crescono in modo esponenziale le persone segnalate per consumo di droghe: da 27.718 del 2015 a 38.613 del 2017, ovvero +39% in soli due anni. E in questo quadro, si conferma l'impennata delle segnalazioni dei minori che quadruplicano rispetto al 2015. Sono i numeri denunciati dal nono Libro Bianco sulle droghe promosso dalla Società della Ragione onlus e presentato presso la Sala Caduti di Nassirya, in occasione della giornata internazionale contro il Narcotraffico.



Dai dati, denunciano le associazioni del

Cartello di Genova

, costituito da Associazione Luca Coscioni, Forum Droghe, Antigone, CGIL e Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA), «emergono politiche repressive non solo verso chi spaccia ma anche verso chi detiene». Aumenta inoltre del 15%, anche il numero delle sanzioni amministrative: da 13.509 nel 2015 a 15.581 nel 2017. E a esserne colpiti sono 8 volte su 10 i consumatori di cannabinoidi (79%), seguono cocaina (14%) e eroina (5%). D'altronde l'Italia si conferma il terzo paese europeo in cui si consuma più cannabis, con il 33% della popolazione che l'ha usata almeno una volta nella vita. Dal 1990 a oggi sono ben 1.214.180 le persone segnalate per possesso di sostanze stupefacenti ad uso personale; di queste il 73% per derivati della marijuana (884.044). Questi dati, spiega Marco Perduca, coordinatore della Campagna Legalizziamo.it dell'Associazione Coscioni, «riportano al centro dell'attenzione pubblica la mancanza in Italia di politiche e risposte istituzionali in materia».

Martedì 26 Giugno 2018, 11:31 - Ultimo aggiornamento: 26-06-2018 11:37

