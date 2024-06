Le tre del pomeriggio di un mercoledì come tanti, 8 maggio. Una studentessa universitaria di 26 anni che chiameremo Mary per tutelarne l’identità, è alla fermata del bus nei pressi dell’ospedale Israelitico, zona Magliana Vecchia, periferia a sud della Capitale. Ha appena finito di dare ripetizioni a uno studente, un lavoretto che le permette di pagarsi una stanza in affitto a San Giovanni. All’improvviso, un uomo le si accosta con la sua auto. Lo fa in un modo un po’ bizzarro, la vettura rimane ferma quasi in mezzo alla strada: «Mi sono perso, aiutami, devo arrivare al Raccordo verso l’Eur». Come Cappuccetto rosso davanti al suo Lupo cattivo: lei non sa che quell’individuo dall’aspetto trasandato è Simone Borgese, oggi 39enne. Quando ne aveva nove di meno, quell’uomo era salito nell’auto di una tassista e l’aveva violentata dopo averla presa pugni in faccia, non lontano da lì, a Piana del Sole. Era l’8 maggio, stesso giorno, una circostanza inquietante. Ma da quando è uscito dal carcere nel 2021 per quella vicenda, oltre alla 26enne, gli inquirenti sospettano abbia abusato di altre donne. Sono già due gli ulteriori nuovi casi venuti alla luce e con lo stesso modus operandi su cui ora si sta indagando.

APPROFONDIMENTI La manager licenziata dopo lo stupro ai Navigli: «Non efficiente? Ero ancora in malattia» Suicida dopo lo stupro, ai domiciliari il 28enne fermato: non è accusato di istigazione Liceale romana stuprata in crociera, il branco provò a violentare un’altra studentessa (che riuscì a scappare)

LA TRAPPOLA

Tornando all’8 maggio. La studentessa alla fermata del bus prova a mostrargli la strada dal Google Maps del telefonino, gli dice di inserire le coordinate anche sul suo. Ma Borgese si dispera: «Ho il telefono scarico, così mi fai perdere. Dai sali e poi il bus non passa mai». Dai veicoli dietro suonano stizziti, la Multipla grigia intralcia il traffico, lui spalanca lo sportello. La fa sentire in colpa, lei compie quel passo che la porta nel baratro. L’uomo alla guida, con un’altra scusa, le prende il telefono: «Faccio una chiamata». Invece lo tiene per sé. Poi inizia a spogliarsi e raggiunge una stradina isolata, a ridosso della campagna. Mary volta lo sguardo, è allibita. Poi prova a toglierle i pantaloni. Lei cerca di opporsi. Alla fine stremata sarà costretta a subire degli abusi. Solo a quel punto l’uomo si placa. Rimette in marcia l’auto e porta la studentessa alla stazione ferroviaria di Villa Bonelli, restituendole lo smartphone. Mary è sconvolta, piange. Sale sul treno, altre due ragazze si accorgono di quanto sta male. Non la conoscono, ma intuiscono il dramma. I due “angeli” la scortano fino a casa e la accompagnano a denunciare.

GLI ANGELI

La denuncia, parola dopo parola, a una poliziotta di San Giovanni è ricca di dettagli. Non solo sull’aspetto dell’aggressore, ma sull’automobile: una Multipla grigia con delle ammaccature sul cofano. L’universitaria è determinata a incastrare quell’uomo che ha approfittato della sua buona fede, pronto a tirare in trappola un’altra preda. Ritorna alla Magliana con i poliziotti, l’agente donna che la ha accolta in ufficio poche ore dopo il fattaccio, chiede di essere messa in ferie per liberarsi da altre incombenze e dedicare il suo tempo ad aiutare nelle indagini. In auto con gli investigatori Mary ripercorre le strade girate con Borgese. Vengono acquisite le immagini di alcune telecamere pubbliche e private. Non sono nitidissime ma gli agenti riescono a individuare la Multipla e a risalire alla targa. Il veicolo con loro grande sorpresa risulta intestato a un incensurato ma che è sposato con la mamma di uno stupratore seriale. Anche le sue fattezze somigliano all’identikit fornito dalla vittima. Gli agenti riconvocano Mary, le mostrano immagini di più volti in un album fotografico, lei non ha subbi e indica la foto di Borgese. Bingo. Le informative approdano veloci in Procura, a stretto giro, viene emessa l’ordinanza di misura cautelare e mercoledì per Borgese sono scattati i domiciliari, seppure il gip ne riconosca la «mancanza di controllo e di freni inibitori» e non escluda che dalla scarcerazione a oggi possa avere commesso altre violenze. Per lo stupro della tassista, l’ex cameriere di Piana del Sole, fu condannato a scontare 7 anni di carcere e a risarcire la vittima con 30mila euro e il Comune di Roma costituitosi parte civile con 10mila euro. «Avevo avuto un raptus che mi ha rovinato la vita», disse all’epoca durante l’interrogatorio. Ma Borgese aveva già abusato di una diciassettenne nel 2014. L’aveva seguita nell’androne di un palazzo e violentata in ascensore. La ragazzina denunciò l’episodio ma riconobbe l’autore solo dopo avere visto le foto di Borgese sui giornali. Così come lo riconobbe un’altra tassista davanti alla quale compì gesti di autoerotismo.

L’APPELLO

Mary quando ricorda gli abusi piange, ma sa di avere fatto bene a non avere paura di denunciare. La polizia invita altre possibili vittime a farsi avanti, già due nuovi fascicoli sono stati aperti. Ieri sera a Piana del Sole gli abitanti hanno deciso di organizzare una fiaccolata per mostrare il proprio sdegno nei confronti del “vicino” «solo ai domiciliari» e solidarietà alle vittime.