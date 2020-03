Borrelli negativo al coronavirus: «Conto di tornare quanto prima in dipartimento»

Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli è risultato negativo al tampone per il coronavirus. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile sottolineando che Borrelli «che attualmente continua ad accusare un lieve stato influenzale» continuerà a lavorare da casa rimanendo in costante contatto con il comitato operativo e l'unità di crisi.



«Ho ancora un pò di febbre ma conto di tornare quanto prima in dipartimento». Lo ha detto all'Adnkronos il capo della protezione civile Angelo Borrelli che da ieri si trova nella sua abitazione con sintomi influenzali e risultato negativo al tampone sul coronavirus. Ultimo aggiornamento: 10:47