Gang di ladre a caccia di turisti tra metro e ristoranti: sette arresti a Roma

Ormai non c'è pace per chi viene in visita al centro di Roma. Ristoranti, monumenti, metropolitana presi d'assalto - oltre che dai turisti - anche da bande di ladri e ladre. I carabinieri in meno di 48 ore hanno arrestato 7 persone e denunciato 6: tutte accusate di furto.

Al ristorante Un 25enne e un 26enne, entrambi romani senza occupazione, sono stati denunciati dai militari dopo attente indagini partite dopo la denuncia di una turista, 25enne delle Filippine, che, mentre pranzava in un noto fast food all’interno del centro commerciale di via di Valle Aurelia, è stata derubata di una macchina fotografica professionale. I militari, acquisite le immagini della videosorveglianza interna al locale, hanno dato un volto ai due giovani ladri che, ieri sera, sono stati riconosciuti e fermati sempre all’interno dello stesso centro commerciale.

La refurtiva è stata ritrovata all’interno dell’autovettura in uso ai due, parcheggiata nei pressi, e riconsegnata alla vittima.



Borseggiatrici francesi in trasferta A piazza Fontana di Trevi, i Carabinieri hanno bloccato due nomadi, 35enne e 32enne originarie della Francia, domiciliate a Parigi ma “in trasferta” a Roma, che avevano sfilato il portafogli dallo zaino di un turista indiano, intento a fotografare la fontana monumentale.



Metro A A bordo della metro A, tra le fermate Spagna e Termini, i Carabinieri, in servizio in abiti civili, hanno arrestato un 27enne bosniaca, domiciliata al campo nomadi di via Pontina, sorpresa a derubare del portafogli una turista giapponese.



Metro B A bordo della metro B, invece, tra le fermate San Paolo e Termini, hanno fermato 4 nomadi minorenni, di età compresa tra i 10 e 13 anni, che avevano accerchiato e derubato una turista brasiliana, di 30 anni, asportandole il portafogli dalla borsa. Sono stati denunciati e affidati ad un centro di accoglienza minorile.



Fori Iperiali In via dei Fori Imperiali, i Carabinieri hanno arrestato tre cittadini romeni, di 38, 40 e 46 anni, tutti senza fissa dimora e con precedenti, sorpresi a rubare denaro contante, pari a 200 euro, dal marsupio di turista australiano di 70 anni. Infine, i carabinieri hanno bloccato un 30enne marocchino, senza fissa dimora, che poco prima aveva derubato dello smartphone una turista 46enne.

Domenica 20 Maggio 2018, 18:23 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2018 18:32

