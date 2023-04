Sono 21 i “predoni” dei tavolini dei ristoranti del Centro arrestati dall’inizio dell’anno dai carabinieri. Nell’ultimo blitz quattro le persone fermate. In via dei Serpenti un cileno e un peruviano usando il manico di un ombrello erano riusciti ad agganciare lo zaino di una turista scozzese che stava mangiando seduta a un bar. Una pattuglia di carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia è riuscita a bloccare la coppia di ladri. Recuperato lo zaino con tutto il suo contenuto, carte di credito, denaro contante e documenti personali, i militari hanno acquisito la denuncia querela della vittima e hanno arrestato i due cittadini sud americani.

Poco dopo, una pattuglia di carabinieri della stazione di Roma San Lorenzo in Lucina, ha arrestato una coppia di cittadini cubani, lui di 39 anni e lei di 34 anni in via Mario dei Fiori. I militari in borghese avevano visto la coppia entrare in un ristorante. I carabinieri si sono quindi mimetizzati tra i clienti: senza perderli mai di vista, gli appartenenti alle forze dell’ordine li hanno bloccati immediatamente dopo essersi impossessati di una borsa agganciata a una spalliera di una sedia dove era seduta una turista proveniente dalla Repubblica Ceca. Dentro c’erano documenti personali, telefono cellulare, carte di credito e denaro contante. Anche in questo caso i carabinieri hanno acquisito la denuncia querela da parte della turista e hanno arrestato la coppia. Nel corso delle udienze tenutesi presso le aule di piazzale Clodio, tutti gli arresti sono stati convalidati.