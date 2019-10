Boscaiolo travolto da un tronco mentre taglia gli alberi, muore a 52 anni schiacciato sul Monte Grappa

Un uomo di 52 anni,, è deceduto oggi per le ferite da schiacciamento provocate dalla caduta di un tronco su un pendio di, nel, dove ilstava lavorando tagliando gli alberi da solo. Il fatto non ha avuto testimoni e a segnalare l'accaduto è stato un conoscente che si trovava nelle vicinanze, allertato da un rumore anomalo.La dinamica è perciò in parte da chiarire, non essendo accertato se Scariot sia stato colpito da un albero che stava abbattendo o da un tronco già caduto e rotolato in basso mentre lui si trovava sulla traiettoria. Sul posto hanno operato personale del Suem di Treviso, del Soccorso alpino e dei vigili del fuoco.