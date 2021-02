Tiburtina, attraversa per comprare le sigarette e viene travolto da due auto: morto un 37enne

Ha accostato la macchina per attraversare a piedi la carreggiata e comprare le sigarette al distributore automatico sull'altro lato della strada ma è stato travolto prima da una macchina che arrivava dalla sua stessa direzione e poi da un'altra che sopraggiungeva nel senso di marcia opposto, verso Roma. Per l'uomo, un 37enne di Bracciano non c'é stato nulla da fare: portato a sirene spiegate all'ospedale di Tivoli, è morto poco dopo.

APPROFONDIMENTI LATINA Latina, fuori strada con la minicar, giovane illesa nell'auto... LA TRAGEDIA Donna su monopattino travolta e uccisa da tir. Aveva appena...

L’incidente tra due auto è impressionante: mamma e figlio salvi per un soffio

L'uomo stava andando a trovare la sorella. L'incidente è successo poco dopo le 22 di ieri in via Tiburtina all'altezza del civico 335, in zona Tivoli Terme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno ricostruito la dinamica dell'incidente. La vittima, che era scesa dalla propria macchina per attraversare, è stata colpita prima da una Panda guidata da una 31enne e poi da un'altra Panda al volante del quale si trovava una 54enne. Entrambe sono state denunciate per omicidio stradale mentre la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono state sottoposte ai test alcol e droga: sono risultati negativi.

Mamma in monopattino travolta e uccisa da un tir a Genova dopo aver lasciato la figlia a scuola

Ultimo aggiornamento: 13:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA