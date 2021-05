Trattore si rovescia nello sfalcio dell'erba: agricoltore in ospedale

BREGANZE Trattore si rovescia sulle colline di Breganze in via Montegoggio: ferito un agricoltore. Il conducente era intento nello sfalcio dell’erba, quando durante una manovra il mezzo si è rovesciato. L'uomo è rimasto bloccato all’interno della cabina. I pompieri arrivati da Bassano, hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre l’uomo rimasto bloccato nella cabina di guida, in quanto ferito ad un arto, è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM per essere trasferito in ospedale.