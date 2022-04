Picchia e maltratta alunna disabile: arrestata una maestra. E la bimba 'liberata' abbraccia il carabiniere

Maltrattava una bambina disabile fino a provocarle lesioni aggravate. E' l'orrore fatto da un'assistente scolastica nei confronti della sua alunna. I carabinieri di Brescia l'hanno arrestata in flagranza di reato dopo che le indagini erano iniziate a seguito della denuncia dei genitori che hanno riferito di aver rinvenuto sul corpo inconfutabili segni di violenza fisica.

Le indagini sono partite subito, anche mediante l'installazione all'interno dell'aula di telecamere ambientali occultate, che hanno consentito repentinamente di riscontrare quanto denunciato. I genitori hanno raccontato ai carabinieri non solo di aver trovato i segni fisici sulla bambina ma di aver notato anche un cambio evidente nel suo umore.

Grazie alle immagini delle telecamere nascoste, i militari hanno appurato che durante l'orario scolastico l'assistente avrebbe commesso ripetute violenze fisiche. Per cui, intervenuti immediatamente a scuola, hanno portato subito via dall'aula l'assistente che è stata immediatamente arrestata in quanto ritenuta presunta responsabile di maltrattamenti pluriaggravati e lesioni aggravate a danno di un minore con disabilità. Ora la donna in carcere a Verziano.