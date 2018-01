Domenica 28 Gennaio 2018, 10:31 - Ultimo aggiornamento: 28-01-2018 11:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Undi quattro anni èin unavvenuto la scorsa notte a, in provincia di. Il bambino era a bordo dell'auto guidata dal padre, 30 anni, rimasto illeso.A bordo dell'auto c'era anche la compagna ventenne dell'uomo che è rimasta ferita, ma non sarebbe in pericolo di vita. La vettura è uscita di strada all'ingresso di una galleria. Il bambino è morto dopo l'arrivo al Pronto Soccorso.