Brescia, killer in auto spara e urla: «Mi hai rovinato». Un morto e un ferito

Il killer è arrivato in auto, è sceso, è entrato entrato nel capannone e ha sparato uccidendo un lavoratore e ferendone un altro. È questa la prima ricostruzione di quanto avvenuto stamani nel Bresciano, in un'azienda di Flero che si occupa di commercio di veicoli industriali. «Mi hai rovinato» avrebbe gridato prima di sparare e di fuggire in auto. Dalle immagini delle telecamere i carabinieri stanno cercando di ricostruire l'accaduto e di risalire al numero di targa.



È Elio Pellizzari, 78 anni, la vittima dell'omicidio avvenuto a Flero, in un capannone della zona industriale del paese in provincia di Brescia. L'uomo è stato ammazzato con alcuni colpi di arma da fuoco, probabilmente un fucile con il quale l'assassino ha anche ferito il titolare dell'azienda. Il nipote del ferito ha riferito che il killer «è entrato in azienda, ha detto a mio zio di chiamare Elio, che era altrove e, quando è arrivato, gli ha sparato».

Mercoledì 4 Aprile 2018, 12:39 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2018 13:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA