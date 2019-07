Martellate a moglie e figlia per ucciderle: arrestato Giueseppe Vitali. «L'altro figlio ha chiamato la polizia»

Dal comando di Chiari confermano l'arresto, spiegando che militari e inquirenti sono ancora impegnati con accertamenti e riscontri per capire le motivazioni del gesto dell'uomo. Nella villetta, in via Fratelli Rosselli, è arrivata la Scientifica dei carabinieri: sono quattro le famiglie residenti nella stessa villetta e tutti parenti dell'aggressore, arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Le due donne sono in ospedale.

Un uomo di 59 anni,, è stato arrestato dai carabinieri a, in provincia di Brescia, dopo aver tentato di uccidere la moglie e la figlia: l'aggressione è avvenuta anei confronti della, che sono state trasportate in ospedale con ferite lievi. L'uomo aveva in garage alcunee non si esclude che volesse utilizzarle per incendiare la casa dopo averle uccise. A lanciare l'allarme è stato l'altro figlio, che abita al piano di sotto.