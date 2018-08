Brescia, neonato ucciso da un batterio preso in ospedale: altri 8 bimbi in osservazione

Un neonato è morto agli Spedali civili di Brescia a causa del batterio serratia marcescens. Lo scrive il quotidiano locale Bresciaoggi. Il bimbo, nato prematuro da una coppia bresciana, era ricoverato anche con il gemellino che pure avrebbe contratto il batterio. I carabinieri del Nas hanno acquisito tutta la documentazione medica.



Sarà ora l'autopsia disposta dalla procura di Brescia, che ha aperto un'inchiesta contro ignoti, a stabilire le cause esatte del decesso del neonato. Il piccolo il 20 luglio avrebbe contratto il batterio serratia marcescens, che ha resistito alle cure antibiotiche. Il piccolo, nato prematuramente da una coppia bresciana, era ricoverato nel reparto di patologia neonatale dell'ospedale bresciano con il gemellino, che avrebbe contratto l'infezione a sua volta ma che starebbe rispondendo alle cure. Sarebbero complessivamente otto i neonati infettati dal virus che, si contrae in ambito ospedaliero. I bambini sono ricoverati in terapia intensiva e le loro condizioni sono stabili.

Sabato 11 Agosto 2018, 13:15 - Ultimo aggiornamento: 11-08-2018 14:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA