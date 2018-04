Brescia: 25enne pakistana si innamora di un italiano, uccisa da padre e fratello

Sana Cheema, residente da anni a Brescia, è stata uccisa in patria dal padre e dal fratello perché voleva sposare un italiano. La giovane è stata sgozzata dai parenti.



Lo scrive il Giornale di Brescia. Il delitto è avvenuto nel distretto pakistano di Gujrat, tra Islamabad e Lahore, dove la giovane era nata e dove era tornata dalla famiglia un paio di mesi fa. A Brescia aveva frequentato le superiori lavorando poi nell'ufficio di un'autoscuola dove si era fatta apprezzare per competenza e professionalità. Già arrestati dalla polizia pakistana il padre ed il fratello.



Finally got back my iphone 📱 Un post condiviso da sana cheema (@sana_cheema2014) in data: Lug 31, 2017 at 9:02 PDT

Sabato 21 Aprile 2018, 10:58 - Ultimo aggiornamento: 21-04-2018 12:16

La 25enne, che aveva sempre seguito gli usi occidentali anche in fatto di abbigliamento, aveva programmato da tempo il ritorno in patria necessario anche per la ricerca dei documenti per il matrimonio: i suoi familiari, dopo gli anni trascorsi in Italia dove avevano anche ottenuto la cittadinanza, si erano trasferiti per un periodo in Germania in cerca di lavoro.Nel Bresciano resta sempre molto forte il ricordo della tragica fine nel 2006 di Hina Saleem, uccisa ugualmente dai familiari e seppellita in giardino perché voleva vivere all'occidentale.