Mamma e bimbo investiti da pirata: fermata 22enne, il piccolo è gravissimo

Ha confessato la giovane di 22 anni fermata dalla polizia per aver investito con l'auto a Coccaglio, in provincia di Brescia, una donna che stava spingendo il passeggino con figlio, poi sbalzato sulla strada e ora ricoverato in gravissime condizioni. L'automobilista pirata è poi fuggita. «Ho avuto paura» ha detto al magistrato che l'ha interrogata. La giovane è accusata di lesioni stradali gravi e omesso soccorso. La svolta è arrivata nella notte con il pm Ambrogio Cassiani che l'ha sentita. Il bimbo era nel passeggino ed è stato sbalzato. Le sue condizioni restano gravissime.

Bambino di 2 anni investito sulle strisce da un pirata della strada a Brescia: è in coma

