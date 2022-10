Brescia, la preside ordina al bidello di lavarle auto: studenti e professori occupano il liceo per protesta

Studenti, insegnanti e operatori scolastici in rivolta al Liceo classico Arnaldo di Brescia. Il motivo del malcontento? Sarebbe la richiesta, da parte della dirigente Tecla Fogliata, rivolta ad un bidello, di pulire i finestrini della sua auto.

La protesta degli studenti



Una richiesta ritenuta inopportuna sia dal corpo docente sia dagli stessi alunni che hanno indetto un’assemblea straordinaria nel cortile dell’istituto scolastico superiore, a sostegno del dipendente in questione, il signor Gerardo.



I ragazzi e gli insegnanti, in segno di protesta, hanno apposto sui propri vestiti bigliettini riportanti la scritta «Io sono Gerardo». L’operatore scolastico, questo venerdì, non si è presentato al lavoro. Il dipendente dell’istituto ha chiesto tre giorni di permesso ufficialmente «per motivi personali».

La replica della preside

Nell’assemblea improvvisata in mattinata, oltre all’intervento di alcuni docenti, ha parlato anche la preside Tecla Fogliata che in sostanza ha negato la vicenda che ha spinto professori e alunni a protestare in cortile. Sarebbe stato Gerardo, secondo quanto sostenuto dalla dirigente scolastica, a offrirsi di pulire il parabrezza dell'auto, dopo che lei gli aveva chiesto una spugna