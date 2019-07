Sabato 27 Luglio 2019, 19:14 - Ultimo aggiornamento: 27-07-2019 19:36

A Sale Marasino, nel Bresciano, sommozzatori al lavoro per la ricerca di undisperso nelle acque del. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un giovane che si è buttato in acqua per recuperare un pallone e che non è più riemerso. In questo momento sulla zona si è abbattuto un forte temporale e i sommozzatori dei Vigili del fuoco stanno cercando il giovane.Il ragazzo dovrebbe avere 16 anni e l'allarme è stato dato dagli amici che erano con lui.