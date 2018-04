Brevettati i nuovi incursori del 9° «Col Moschin»Brevettati i nuovi incursori del 9° «Col Moschin»: solo il 10% supera la dura selezione

Martedì 10 Aprile 2018, 17:51 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2018 17:56

Due anni di addestramento durissimo, prove estreme, fatica, sacrificio. Due anni durante i quali gli aspiranti incursori devono superare i corsi di operatore basico per operazioni speciali, di combattimento, di mobilità ambientale: alpinismo, sci, caduta libera militare e mobilità anfibia. Un iter altamente selettivo. Solo il 10% di quelli che intraprendono questa avventura riescono a portarla a termine e ad indossare l’ambita patch da incursore. Presso la base addestramento incursori di Marina di Pisa si è svolta la cerimonia di consegna del brevetto da incursore per gli allievi del reparto addestramento forze speciali che hanno portato a termine l'impegnativo iter formativo ed entrano a far parte del 9° reggimento d'assalto paracadutisti "Col Moschin".Alla presenza del generale Ivan Caruso, alla guida del Comando delle Forze Speciali dell'Esercito, del colonnello Giuliano Angelucci, comandante del Reggimento, dei soci dell'Associazione Nazionale Incursori Esercito, gli allievi, hanno ricevuto la patch del brevetto ed il pugnale da Ardito, entrando a pieno titolo nei ranghi degli Incursori e andando a rinforzare le fila del battaglione d'assalto. La cerimonia è iniziata con l'alzabandiera presso e con un aviolancio effettuato con la tecnica della caduta libera e si è conclusa con il rituale incontro che vede affiancati i vecchi incursori ai neo brevettati, a testimonianza del forte legame e senso di appartenenza che da sempre unisce gli uomini del "Nono". Il 9° reggimento d’assalto paracadutisti “Col Moschin” è un’unità di Forze Speciali dell’Esercito Italiano, un reparto ad altissima specializzazione, unico nel suo genere. Possono accedervi ufficiali, marescialli, sergenti, volontari in servizio permanente ed in ferma prefissata di quattro anni e i volontari in ferma prefissata di un anno. Solo uno su dieci riesce a concretizzare il suo sogno anche perché il percorso è durissimo. Tre sono le fasi da affrontare per diventare incursore: fase selettiva, una fase formativa comune ed una fase formativa di specializzazione. La fase selettiva dura 7 settimane durante le quali il candidato deve allenarsi per la selezione fisica. Le prove selettive sono costituite da corsa piana, trazioni alla sbarra, flessioni, piegamenti alle parallele e addominali, salita alla fune, salto in alto, marcia celere in uniforme da combattimento, marcia zavorrata di 10 chilometri con zaino da 10 chili, prova di apnea, galleggiamento e nuoto. Chi supera questa fase accede al tirocinio di selezione di due settimane presso il reparto addestramento forze speciali del 9° reggimento “Col Moschin” che si compone di intense e continue attività fisiche-tattiche. Poi una fase formativa comune di 19 settimane che prevede un corso di paracadutismo presso il Centro Addestramento di Paracadutismo della Brigata paracadutisti “Folgore”, un corso operatore basico per operazioni speciali di 15 settimane nelle sedi di Livorno e di Montorio Veronese. È incentrato sul potenziamento della prestanza e della resistenza fisica e sull’acquisizione delle nozioni di base per la pianificazione e la condotta delle Operazioni Speciali. Infine una fase formativa specialistica di 50 settimane strutturata su un intenso ciclo di attività finalizzate all’acquisizione di capacità specialistiche fondamentali per l’incursore.