Bimbo di 4 anni fa il bagno, annega e muore: l'orrore davanti ai genitori. Tensione e rabbia in ospedale

Tragedia choc in Sicilia. Un bimbo di Palermo di appena 4 anni, Brian Puccio, è annegato in mare nella zona industriale di Termini Imerese ed è morto sotto gli occhi dei genitori, che lo hanno visto a un certo punto galleggiare in acqua: è stato chiamato il numero di emergenza, poi i familiari hanno portato il bimbo al pronto soccorso dell'ospedale Cimino di Termini Imerese.

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Regno Unito, bimba di nove mesi annegata in pochi centimetri... PORTOGALLO Un bambino di quattro anni annega in una piscina privata PORTO TOLLE Malore in acqua mentre fa il bagno a Barricata, muore turista trentino

Bimbo di 5 anni travolto dal cancello di casa: ricoverato in ospedale, è grave

Il bimbo stava giocando in acqua insieme ad altri bambini, quando qualcuno ha iniziato a urlare: il piccolo Brian era a faccia in giù e non respirava. Qualcuno in spiaggia ha cercato inutilmente di rianimarlo. I genitori, che vivono nel quartiere Brancaccio di Palermo, insieme ad alcuni parenti hanno portato il piccolo al pronto soccorso, ma i medici dell'ospedale di Termini Imerese, dopo un'ora, hanno comunicato ai genitori che i loro tentativi di rianimare il piccolo Brian erano stati vani.

Bimbo caduto dal balcone: sta meglio, è fuori pericolo. La babysitter non parla

I carabinieri, coordinati dalla procura di Termini Imerese, stanno cercando di ricostruire la dinamica della tragedia sentendo i genitori del bimbo, i parenti e gli amici presenti in spiaggia. Gli inquirenti stanno anche ascoltando i testimoni che si trovavano nell'arenile e quelli che hanno prestato i primi soccorsi. La magistratura ha disposto l'autopsia. Tensione in ospedale quando i genitori del bambino hanno scoperto che loro figlio era morto.