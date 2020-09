Fa il tampone e va all'asilo prima dell'esito, bambino positivo al Covid

Va a scuola il 3 settembre dopo aver fatto il tampone, ma l'esito arriva solo il 9, sei giorni dopo: positivo. Allora la famiglia smette di mandare il bimbo in classe, in una sezione di una scuola dell'infanzia in Brianza.

La scuola ha segnalato ieri all'Amministrazione comunale - che dà notizia di quanto successo - un caso di positività al Covid-19 tra i suoi alunni e oggi tutti i bambini e i docenti della classe dell'alunno positivo vengono sottoposti a tampone all'ospedale San Gerardo di Monza. Le lezioni per questa classe sono sospese. I bambini, le insegnanti e le famiglie si trovano in quarantena in attesa dell'esito del tampone e delle indicazioni di Ats. Il caso di positività è stato anche confermato al sindaco da Ats.

Scandaloso per il Codacons quanto avvenuto in Brianza.

Episodio grave che ha messo a repentaglio la salute di alunni, genitori e personale scolastico dell’istituto – spiega il Codacons – 6 giorni di attesa per conoscere l’esito di un test così importante sono troppi, e vogliamo ora capire se ci siano stati ritardi od omissioni che hanno contribuito a creare una situazione di evidente pericolo

. Se emergeranno ritardi nella comunicazione della positività del bambino al Covid

i responsabili dovranno essere indagati per concorso in epidemia colposa per omissione

.

