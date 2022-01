Flavio Briatore: «Io, assolto dopo 12 anni, ho rischiato il fallimento. È stato un processo al personaggio»

Dodici anni di processo, sei sentenze, due rinvii dalla Cassazione alla Corte d'Appello. «Tanto per cominciare possiamo dire che alla fine, ma molto alla fine, la giustizia trionfa. Mi chiedo però che giustizia sia, se un procedimento dura tutto questo tempo. Fa sprofondare una persona innocente in una vita da incubo». Flavio Briatore, dal salotto di casa, si gode l'assoluzione dall'accusa di evasione fiscale sull'Iva per oltre 3 milioni con...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati