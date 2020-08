Briatore e il Covid, il San Raffaele: «Arrivato per altra malattia, ma il tampone è positivo»

Flavio Briatore è risultato positivo al coronavirus. Dopo 24 ore di speculazioni e voci contrastanti (secondo Daniela Santanchè l'imprenditore sarebbe ricoverato per prostatite) arriva la conferma del San Raffaele: il tampone di Briatore è positivo. Secondo quanto comunicato, Flavio Briatore sarebbe arrivato in ospedale non per il Covid ma poi, sottoposto al tampone, sarebbe risultato contagiato.

Fin dal momento del ricovero, domenica sera al San Raffaele, si erano affollate le voci sulla sua positività al coronavirus. C'era chi non credeva a un eventuale contagio, ma la smentita dell'ospedale non arrivava. «È solo un'infiammazione alla prostata», aveva detto ieri a La7, la parlamentare di Fratelli d'Italia, Daniela Santanchè, "autorizzata a parlare" dallo stesso Briatore. Oggi è arrivata la conferma ufficiale. L'imprenditore di Verzuolo è positivo al Covid, ma «il ricovero è avvenuto per una patologia diversa», comunicano dall'ospedale.

Il selfie cancellato

«Al signor Briatore è stato applicato il protocollo standard che prevede l'isolamento e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari in caso di positività - si legge in una nota dell'IRCCS San Raffaele - sia per la sicurezza del paziente, sia per la tutela del personale di reparto e degli altri pazienti ricoverati». Briatore è stato sottoposto a check-up generale e resta sotto controllo medico nel reparto solventi dell'ospedale Le sue condizioni «sono assolutamente stabili e buone», fa sapere chi gli sta vicino. Sul suo profilo Instagram, l'ex manager di Formula 1 ha provato a rassicurare i fan scattandosi un selfie dall'ospedale, ma poi la foto scompare senza lasciare traccia.

