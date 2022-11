Brindisi, cadavere di una donna ritrovato in una cella frigorifera: figlio portato in caserma

Il cadavere di una donna è stato ritrovato in una cella frigorifera a Ceglie Messapica (Brindisi). La scoperta è stata fatta dai carabinieri in un terreno alla periferia della cittadina.

È di una donna di circa 80 anni il cadavere ritrovato rannicchiato all'interno di un congelatore a pozzetto in una casa di campagna a Ceglie Messapica. Il figlio della pensionata è stato condotto in caserma dai carabinieri per essere ascoltato. Il pubblico ministero titolare del fascicolo è Mauron Gallone.

