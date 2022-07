Brindisi, camion perde carico con sei tonnellate di pomodori: gli automobilisti si fermano per raccoglierli

Una scena poco abituale quella vista a Brindisi questa mattina. Mentre percorreva la strada provinciale Francavilla Fontana-Manduria, un camionista ha perso il controllo del suo mezzo perdendo un carico di pomodori lungo tutto il tratto stradale. Un carico record considerando le quantità disperse, ben sei tonnellate. "L'incidente" è accaduto questa mattina intorno alle 12.30. La polizia locale di Francavilla Fontana, allertata dell'accaduto, è immediatamente sopraggiunta sul punto in cui il camion di pomodori aveva perso il controllo. Gli agenti hanno eseguito i rilievi del caso e sanzionato l’autista per non aver disposto correttamente la merce per il trasporto.

Corsa al pomodoro

Le sei tonnellate del carico, dopo lo sbandamento del mezzo, si sono riversate sulla carreggiata. La distesa rossa non è passata di certo inosservata a molti automobilisti di pasaggio, i quali non ci hanno pensato molto prima di fermarsi a raccogliere più pomodori possibili da portar via con se. La scena è stata ovviamente notata dalle forze dell'ordine che hanno immediatamente stoppato il tutto. L’incidente si è verificato in prossimità di una curva. Indagini in corso per rilevare la responsabilità dell'autista, fortunatamente uscito illeso.

