Mille persone in una discoteca da 200 posti: il questore la chiude per 5 giorni. E' il secondo caso in pochi giorni

Nessun rispetto delle norme anti Covid e sovraffollamento persino rispetto a quanto autorizzato dal comune. La task force della polizia ha trovato mille persone assembrate in una discoteca che poteva contenerne 200: per questo motivo il questore di Brindisi ha disposto la chiusura per cinque giorni di un locale lungo la costa di Ostuni. Il motivo del provvedimento è stato determinato dal riscontro effettuato dai poliziotti della presenza, all’interno della struttura, di oltre 1000 persone: quasi 600 in più rispetto alla capienza prevista dalla licenza comunale e ben 800 rispetto alla regolamentazione regionale anti Covid-19.

Al gestore, inoltre, è stata anche contestata la violazione dell’Ordinanza Comunale circa l’orario della diffusione della musica e la somministrazione di alcolici a minori. Ad aggravare il quadro l'intervento dei sanitari del 118 accorsi per soccorrere un giovane colto da malore.



Ultimo aggiornamento: 20:21

