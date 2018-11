Brindisi, sedicenne accoltella un coetaneo dopo lite a scuola

Dovevano vedersi per un, stava per diventare una tragedia: un terribile caso di violenza è avvenuto in provincia di Brindisi, a, nella serata di domenica, quando un ragazzino di 16 anni ha accoltellato un compagno di classe suo coetaneo. I due giovanissimi, dopo una serie di screzi nati tra i banchi di scuola, si erano dati appuntamento nella villa comunale di Oria:, poi era accaduto qualcosa e i rapporti si erano deteriorati, fino a sfottò, prese in giro e atteggiamenti di superiorità da parte di uno verso l'altro.Comportamenti, da parte del sedicenne ora indagato, che tendevano a, e che manifestava in presenza degli altri compagni: dopo l'ultimo di questi 'atti di prevaricazione', la settimana scorsa, i due avevano stabilito di incontrarsi per discuterne. La vittima era, rimasti distanti alcune decine di metri, mentre anche l'aggressore aveva portato un suo amico. La dinamica è stata ricostruita dai carabinieri: dopo l'incontro avvenuto alle 20.15 in villa, l'aggressore, che ne ha scansati due (a spalla e collo) ma è rimasto ferito dal terzo al fianco sinistro, unNel frattempo i due amici, richiamati dalle urla, sono intervenuti mentre l'accoltellatore si è allontanato: il ferito è stato portato in ospedale a Francavilla Fontana e giudicato guaribile in 12 giorni per ferita lacero-contusa all'emicostato sinistro. L'aggressore sedicenne,, è stato deferito a piede libero dai carabinieri alla Procura della Repubblica dei minorenni: si era già disfatto dell'arma (un coltello a serramanico lungo 18 cm con lama di 8) lanciandola su un terrazzo di una casa disabitata. Il coltello è stato rinvenuto la mattina seguente dai carabinieri che avevano provveduto a perlustrare il lastrico solare di alcune abitazioni dove si riteneva che l'aggressore l'avesse potuto lanciare.