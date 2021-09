San Vito, promette falsi bonus statali: arrestata una 36enne per truffa

Avrebbe truffato diverse persone, perlopiù badanti straniere, facendosi consegnare somme di denaro con la promessa di istruire le pratiche per i vari bonus statali, avvalendosi - diceva lei - dell'aiuto di un fantomatico amico che lavorava all'Inps o presso un patronato. Con l'accusa di truffa aggravata è stata arrestata Gabriella Demitri, residente a Melendugno (Lecce) ma di fatto domiciliata a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi.

Le indagini

Secondo gli accertamenti dei carabinieri della stazione di San Vito, la donna avrebbe indebitamente intascato quattromila euro. Quattro le persone che hanno denunciato il raggiro, attratte dalla possibilità di entrare in possesso di presunti arretrati dei vari "bonus Renzi", "bonus Vacanze" o "bonus Covid". Per rendere più credibile la truffa, la 36enne inviava alle vittime falsi sms Inps in cui veniva aggiornato lo stato della pratica. La donna è stata raggiunta da una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari (dove, peraltro, già si trovava, per altri motivi) firmata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi Vittorio Testi, su richiesta del sostituto procuratore Alfredo Manca.