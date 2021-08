Brindisi, sanzioni ai lidi balneari: i bagnini erano adibiti ad altre mansioni

Controlli serrati lungo il litorale di Brindisi, fra Carovigno e Fasano, da parte della sezione di Polizia Marittima della Capitaneria di Porto. Due strutture balneari a Savelletri, Torre Canne e Specchiolla, sono state sanzionate con una multa da 3.096 euro per la violazione dell’ordinanza riguardante la “Sicurezza Balneare”.

Secondo quanto emerso durante il controllo, gli assistenti bagnanti, ovvero i bagnini, non erano presenti in postazione così come le norme impongono, ma venivano utilizzati in altre mansioni, nonostante la presenza di numerosi bagnanti all’interno delle strutture balneari in concessione.

L’attività si inserisce nel contesto dell’operazione “Mare Sicuro 2021” in atto, che vede impegnati le donne e gli uomini della Guardia Costiera in mare e a terra su tutto l’ambito di competenza della Capitaneria di Porto di Brindisi. L’attenzione dei militari è concentrata sul rispetto delle norme in materia di sicurezza e salvaguardia della vita umana in mare oltre che della libera fruizione del mare e delle spiagge.