Sabato 30 Dicembre 2017, 20:40

Intere confezioni a 5×35 grammi sono state ritirate per la possibile presenza di di frammenti di plastica dura. I prodotti interessati,sono i croissant vuoti con farina integrale macinata a pietra e all'albicocca. Per entrambi i prodotti il termine minimo di conservazione è 03/03/2018.Le brioche coinvolte sono state prodotte perda Fraccaro Spumadoro Spa.avverte i clienti di non consumare le brioche in questione e di riportarle al punto vendita per il rimborso o la sostituzione.