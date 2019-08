Domenica 25 Agosto 2019, 17:49

Durante un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, nella contrada Lacco del comune di Brolo, i carabinieri della stazione di Piraino hanno individuato due piante di cannabis indica, dell’altezza di 130 cm ciascuna, coltivate nelle pertinenze di un’abitazione privata.È scattata la perquisizione domiciliare a carico del 38enne D.L.C.B., proprietario della casa, che è stato arrestato poiché trovato in possesso di ulteriori tre piante di cannabis, custodite all’interno della casa, e di 130 grammi di marjiuana già essiccata, un bilancino di precisione e materiale utile per il confezionamento delle dosi.