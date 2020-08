Bruciano i Lepini, ancora un incendio a Maenza.

Non si ferma la mano criminale dei piromani di turno sui Lepini. Ancora una volta nel mirino il territorio tra Maenza e Priverno, dove in località "Casacotta" ai confini dei due comuni, è stata attaccata la collinetta nei pressi del campo sportivo, dove sono andati in fumo, alberi di olivo, canneti e sterpaglie varie.



Sul posto due squadre della Protezione civile di Priverno e di Maenza, guidate dal vicepresidente dei volontari del nucelo privernate, Danilo Nardoni, che a fine operazioni di spegnimento ha sottolineato: «Dobbiamo fermarli, stanno bruciando montagne e colline intere sui Lepini, occorre farlo prima che riducano in cenere l'intero territorio con grave danno per la collettività». L'incendio di Casacotta, fortunatamente, è stato spento seppur dopo lunghe ore di lavoro. Ultimo aggiornamento: 21:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA