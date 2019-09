La sfida di Bruno, primo poliziotto amputato d'Italia

Mercoledì 4 Settembre 2019, 19:13 - Ultimo aggiornamento: 04-09-2019 19:42

Ha perso una gamba in un terribile incidente, ma non si è perso d'animo. Bruno Varacalli , 33 anni e una carriera in Polizia , è tornato a indossare la divisa dopo due anni ed è il. «Essere qui oggi significa tanto per me, per la Polizia di Stato e per la mia famiglia», ha dichiarato entusiasta durante il suo primo giorno di lavoro.Il terribile incidente avvenne il 5 settembre del 2017. Bruno stava rientrando dalle vacanze in sella alla sua moto, quando si trovò di fronte al copertone di un tir esploso qualche attimo prima. L'impatto fu talmente forte che per la sua gamba destra non ci fu nulla da fare. Nonostante il difficile percorso di riabilitazione, Bruno ha trovato la forza e il coraggio di combattere per riappropriarsi della sua vita. Non solo, in questi due anni è riuscito anche a laurearsi e a diventare un atleta.Su Instagram ha pubblicato la prima foto in divisa a due anni dall'incidente, per condividere con tutti la grande felicità del suo ritorno.«È giunto il giorno che tanto aspettavo - ha scritto - dopo poco meno di due anni ho ricominciato a lavorare, un giorno che difficilmente dimenticherò perché essere qui oggi, significa tanto per me, per la Polizia di Stato, per la mia famiglia. Una sfida difficile da affrontare, è impensabile vedere un poliziotto disabile, senza una gamba, ma sono comunque qui! Provo un numero indefinito di emozioni. Ora arriva la parte più difficile, dimostrare a tutti di poter fare questo lavoro! Inizio questa nuova sfida con molta umiltà come feci 8 anni fa agli albori della mia carriera».