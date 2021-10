Choc nel milanese a Buccinasco, dove un uomo di 60 anni è stato ferito gravemente da colpi d'arma da fuoco. La sparatoria è avvenuta poco dopo le 10 in via della Costituzione, all'incrocio con via Rodolfo Morandi. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche i Carabinieri. Secondo quanto comunicato dall'Areu, l'uomo è stato ferito alla testa, al volto e alla spalla ed è stato trasportato in arresto cardiocircolatorio all'ospedale di Rozzano.

+++NEWS IN AGGIORNAMENTO+++