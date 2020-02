Roma, la banda del buco tenta furto nel negozio di cellulari in Prati: due giovani arrestati

Come la banda del buco, ma meno professionali. Due giovani di 24 e 29 anni sono stati arrestati nella nottata tra giovedì e venerdì per aver provato a derubare un negozio di telefonini praticando un foro in una parete adiacente. È successo in via Candia nel quartiere Prati, dove i residenti avevano sentito dei rumori strani provenire dai piani bassi di uno stabile e avevano immediatamente chiamato i carabinieri. I due malviventi, entrambi con piccoli precedenti, sono stati fermati dai carabinieri, mentre tentavano di rubare un'auto, ma durante la perquisizione i militari si sono accorti che gli attrezzi pesanti che avevano addosso non erano adatti al furto di auto.

LEGGI ANCHE Roma, coppia di rapinatori sequestra un'amica per svaligiarle la casa

Insospettiti, gli agenti hanno svolto un controllo in via Candia. Lì hanno scoperto che i due hanno tentato di entrare in un negozio di telefonia attraverso un foro che stavano facendo da un locale adiacente, chiuso per ristrutturazione. I ladri sono stati arrestati e ieri, nel corso della convalida, si è svolto il processo per direttissima in seguito al quale, il giudice del tribunale di Roma, li ha condannati alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ciascuno e una sanzione pecuniaria di 600 euro. Pena che è stata commutata in obbligo di firma.

Ultimo aggiornamento: 11:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA