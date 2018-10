Bufale, allarme bis in Campania: colpite da brucellosi e tubercolosi. Già abbattuti settemila capi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 6 Ottobre 2018, 22:46

L’allarme è partito sette mesi fa. Ci sono segnali di nuovi incrementi delle infezioni da brucellosi delle bufale. A marzo, l’Istituto zooprofilattico di Portici individuò 59 focolai di tubercolosi e 54 di brucellosi. Un nuovo allerta per le 1354 aziende di allevamento che, nel 2014, consentirono, con elevate raccolte di latte di bufala, un record storico certificato di produzione di oltre 38mila chili di mozzarella Dop. E la mozzarella di bufala campana, che è oltre il 75 per cento della produzione nazionale, dà fatturati annuali medi da 315 milioni di euro. I rischi per le bufale, così, sono preoccupazioni per i produttori di mozzarella. Per questo, dopo l’allarme è scattato un piano di prevenzione, con controlli estesi e vaccinazioni fino, in casi di contagio, agli abbattimenti.